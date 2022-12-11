В Самарской области патологии в здоровье эффективно помогают выявлять новые аппараты ЭКГ

В Самаре появляются новые аппараты ЭКГ

В Самарской области продолжают обновлять медицинское оборудование в больницах. Были закуплены 160 электрокардиографов нового поколения с возможностью дистанционной передачи данных. С их помощью уже проведено более 70 тысяч исследований. Медики используют их и для обследования пациентов на дому:

- Аппараты планшетного типа компактны, точны и удобны в использовании. Мы часто используем их, посещая пациентов на дому, - отметила заведующая поликлиническим отделением №2 Светлана Александрова.

С помощью подобных устройств врачи могут оперативно выявлять нарушения в работе сердца и сразу же направлять данные профильным специалистам. Стоит отметить, что региональный проект по модернизации первичного звена реализуется в рамках нацпроекта.

В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию первичной медико-санитарной помощи, внедрению новейших методик, оснащению медучреждений современным оборудованием. Всего в этом году в медучреждения региона поступит более 2000 единиц медтехники.