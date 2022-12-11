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НовостиОбщество11 декабря 2022 10:59

Жители Самары полюбили праздновать Новый год

Об этом свидетельствуют данные опроса компании SuperJob
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
Новый год стали любить чаще

Новый год стали любить чаще

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Самары полюбили празднование Нового года. По крайней мере, согласно результатам исследования компании SuperJob, горожане заметно чаще стали признаваться в этом. В проведенном опросе приняли участие экономически активные представители населения. И 27% сказали, что очень любят Новый год, еще 32 отметили что любят праздник, но без фанатизма.

28% жителей относятся к празднику спокойно, а не любя Новый год 7% опрошенных. Лишь 1% признался в ненависти к новогодним праздникам. Причинами для этого стало то, что бедолаг беспокоят шумные отмечающие соседи.

Кстати, чаще всего в любви к Новому году признавались женщины и респонденты младше 34 лет. Чаще в нелюбви признавались бездетные, а также те, кто зарабатывает больше 80 тысяч рублей.