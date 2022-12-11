Жители Самары полюбили праздновать Новый год

Новый год стали любить чаще Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Самары полюбили празднование Нового года. По крайней мере, согласно результатам исследования компании SuperJob, горожане заметно чаще стали признаваться в этом. В проведенном опросе приняли участие экономически активные представители населения. И 27% сказали, что очень любят Новый год, еще 32 отметили что любят праздник, но без фанатизма.

28% жителей относятся к празднику спокойно, а не любя Новый год 7% опрошенных. Лишь 1% признался в ненависти к новогодним праздникам. Причинами для этого стало то, что бедолаг беспокоят шумные отмечающие соседи.

Кстати, чаще всего в любви к Новому году признавались женщины и респонденты младше 34 лет. Чаще в нелюбви признавались бездетные, а также те, кто зарабатывает больше 80 тысяч рублей.