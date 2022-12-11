В Тольятти мошенники нажились на двух пенсионерках на 300 тысяч рублей

Пострадавших попросили спрятать деньги в пакет с вещами

В Тольятти от телефонных мошенников пострадали две престарелые женщины. Они поверили звонившим, когда те рассказали им сказочку о попавшем в ДТП родственнике. Пенсионерки очень испугались, и, чтобы близкого человека не посадили и не возбудили на него уголовное дело, решили отдать деньги. Причем спрятать их надо было в пакет с вещами отдать курьеру.

Позднее женщины узнали, что никто не пострадал и обратились в полицию. Сотрудники начали розыск и установили личности мошенников: двое раннее судимых мужчин, которые выполняли функции курьеров, получали деньги от потерпевших и переводили их организаторам.

- В настоящее время СУ Управления МВД России по г. Тольятти расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - отметили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

А всем жителям региона в полиции напомнили, что это распространенный и излюбленный способ работы мошенников. И попросили быть бдительными и не передавать деньги незнакомым людям. Если же вы получили такой звонок, в первую очередь необходимо успокоиться, перезвонить родственникам и получить от них информацию об их состоянии. Спросите имя и должность собеседника, личные данные родственгника. А в дальнейшем сообщите в полицию о мошенничестве.