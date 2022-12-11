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НовостиОбщество11 декабря 2022 14:23

В Самаре в парке "Россия - моя история" пройдет фестиваль "Дни короткометражного кино"

Международное мероприятие состоится с 16 по 28 декабря
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самаре в историческом парке "Россия - Моя история" пройдет кинофестиваль "Дни короткометражного кино". В конкурсной программе примут участие 49 фильмов из шести стран мира. Из них 9 - это премьеры. Вне конкурса покажут 12 фильмов из России, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана, а также фильмы арт-кластера «Таврида».

Показы - некоммерческие. В числе предназначенных для показа - лауреаты росийских и международных фестивалей. Вход на показы свободный, находится парк в ТЦ "ГудОК" по адресу ул. Красноармейская, 131.

Подробное расписание:

16 декабря, 18:00 - Игровое кино «Близкие люди» 12+ 17 декабря, 12:00 - Анимация 6+ 17 декабря, 18:00 - Документальный Альманах «Люди дела» 12+ 20 декабря, 15:30 - Анимация 6+ 21 декабря, 15:30 - Анимация 6+ 21 декабря, 18:00 - Игровое кино «На один день старше» 12+ 22 декабря, 15:30 - Анимация 6+ 23 декабря, 15:30 - Анимация 6+ 23 декабря, 18:00 - Игровое кино «Близкие люди» 12+ 27 декабря, 15:30 - Анимация 6+ 27 декабря, 18:00 - Игровое кино «На один день старше» 12+ 28 декабря, 15:30 - Анимация 6+ 28 декабря, 18:00 - Документальный Альманах «Там, где наш дом» 12+