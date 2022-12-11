В Самаре провели консультации для семей военнослужащих

В Самаре провели консультации для военнослужащих

В Самаре для семей военнослужащих провели консультацию по получению помощи и льгот. Личный прием в ДК "Заря" провела глава Самары Елена Лапушкина. В своем канале она поделилась информацией об этой встрече. И отметила, что в городе стараются помочь всем семьям, независимо от того, идет ли речь о мобилизованном бойце, контрактнике или добровольце.

- В администрациях внутригородских районов за каждой семьей закреплен ответственный куратор, который находится на постоянной связи, держит на контроле все возникающие вопросы, помогает с их решением, - объяснила Елена Лапушкина.

Также она отметила, что участие в консультационных днях принимают и представители всех ведомств - от судебных приставов до налоговой, а также сотрудники банков, министерств. Так что по всем интересующим вопросам информацию можно получить из первых уст.