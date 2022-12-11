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НовостиОбщество11 декабря 2022 17:29

Новая рабочая неделя в Самаре выдастся теплой и бесснежной

Холоднее всего будет по ночам, до -11 градусов
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
Горожан ждет неплохая погода. Хороший повод прогуляться по новогодним украшенным улицам

Горожан ждет неплохая погода. Хороший повод прогуляться по новогодним украшенным улицам

Жителям Самары и области синоптики обещают теплую и бесснежную неделю. В понедельник 12 декабря 2022 года температура воздуха будет - 5 градусов, ночью упадет до -9. Примерно в этом диапазоне она будет держаться и всю неделю, теплее всего будет в четверг 15 декабря - температура будет -4.

Снега в ближайшие дни синоптики не обещают. По их данным ветер тоже будет не слишком сильный, давление будет в пределах нормы. Небольшой снег может пойти только в ночь со среды на четверг.

Стоит отметить, что речь безусловно идет о вероятностном прогнозе и погода может преподнести сюрпризы. Также синоптики уже давали вероятностный прогноз на новогоднюю ночь - она также должна быть довольно теплой.