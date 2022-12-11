В департаменте транспорта Самары рассказали, когда в транспорте появятся пересадочные билеты

В Самаре появятся пересадочные билеты

В Самаре пересадочные билеты на общественном транспорте могут появиться уже в следующем году. Сейчас проект со всеми расчетами департамент транспорта Самары уже представил на рассмотрение в министерство. Как отметил замглавы департамента Юрий Тапилин, этот опыт не новый, и в Самаре уже существует аналог подобного пересадочного билета - это безлимитная карта, которая активируется на месяц. Теперь же подобную опцию хотят предоставить и разовым пассажирам.

- Будет пилотный проект. Мы хотим внедрить для начала на автобусе №5Д, который идет в Куйбышевском районе до пл. Революции, а отсюда уже можно пересесть на десяток городских маршрутов. Этот проект даст нам возможность оценить, насколько это востребовано, какие затраты появятся, - рассказал журналисту "КП-Самара" Юрий Тапилин.

Он отметил, что пока департамент ждет ответа из министерства, но есть понимание, что дальше нужно двигаться именно в этом направлении и для того, чтобы мотивировать пользоваться общественным транспортом, и для того, чтобы обеспечить транспортом жителей отдаленных районов.