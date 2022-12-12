Стало известно. какие профессиональные компетенции развивали в себе самарцы в 2022 году

Некоторые уделяли внимание навыкам анализа информации, готовности к переработкам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос SuperJob показал, какие профессиональные компетенции в 2022 году на работе прокачивали самарцы. Самый распространенный ответ: стрессоустойчивость и ответственность.

Каждый четвертый житель Самары больше работал над своими профессиональными навыками, каждый восьмой — над навыками социального взаимодействия, а 45% уделяли внимание и тому, и другому.

Чем выше доход, тем больше развиваются профессиональные навыки. С доходом до 50 тысяч рублей таких оказалось 20%, а с зарплатой выше 80 тысяч рублей — 33%. Социальные навыки чаще всего отрабатывают самарцы до 34 лет.

Только профессиональные навыки мужчины (35%) развивают чаще женщин (23%). В этом году больше всего самарцы развивали стрессоустойчивость, ответственность, стремление к профессиональному росту, обучаемость и адаптивность. Некоторые уделяли внимание навыкам анализа информации, готовности к переработкам.

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