Балет Бориса Эйфмана «Анна Каренина» состоялся в Самаре в декабре 2022 года

Тур Санкт-Петербургского театра по городам России возобновился после долгого перерыва. Фото: самарский театр оперы и балета

В Самаре 8 и 9 декабря в 19:00 состоялся показ балета Театра Бориса Эйфмана «Анна Каренина». Все билеты на оба спектакля были проданы, сообщает самарский театр оперы и балета имени Шостаковича.

Тур Санкт-Петербургского театра по городам России возобновился после долгого перерыва. Балет Бориса Эйфмана поставлен по роману Льва Толстого на музыку Петра Чайковского. Эйфмана называют одним из ведущих хореографов мира, а его спектакли — уникальными.

— Балет «Анна Каренина» – это драма переродившейся женщины. Внимание зрителей сосредотачивают на любовном треугольнике «Анна – Каренин – Вронский». Спектакль показывает страсть, которая приводит к преступлению против общественных норм, уничтожает материнскую любовь и разрушает внутренний мир, — рассказали в самарском театре оперы и балета.

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