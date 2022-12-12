Больше самарцев стали обращаться за онлайн-консультациями врачей в 2022 году

Такой опыт по большей части есть у жителей Самары с доходом от 80 тысяч рублей в месяц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос SuperJob, проведенный с 1 по 28 ноября среди представителей активного населения Самары, показал, что за год выросло количество самарцев, которые консультировались с врачами по поводу своего здоровья прямо на работе.

В 2022 году их число составляло 22%, а в прошлых двух годах показатель равнялся 14%. На данный момент уже каждый десятый самарец обращался за онлайн-консультациями врачей. Так, 5% освоили телемедицинские сервисы до коронавируса, еще 5% воспользовались ими в последние два года.

Как выяснилось, за онлайн-консультациями врачей женщины обращаются чаще мужчин (16% против 6%). Такой опыт по большей части есть у жителей Самары с доходом от 80 тысяч рублей в месяц.

В исследовании также отмечается, что число однозначно и скорее отрицательных отзывов выросло за год на 8%, но при этом полностью и скорее положительных отзывов больше (55%).

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