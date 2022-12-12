Итоги реализации нацпроекта «Экология» за 2022 год подвели в Самарской области

Итоги нацпроекта "Экология" подвели на заседании общественного совета партпроекта "Чистая страна" / Фото: vk.com/ecorus_sam

В Самарской области подвели итоги реализации национального проекта «Экология» за 2022 год. Эту тему обсудили на заседании общественного совета партпроекта «Единой России» — «Чистая страна».

Глава регионального Минпромторга Андрей Шамин рассказал о рекультивации территории бывшего завода «СВЗХ» в Чапаевске. Детоксикацию необходимо провести на площадке в 263 га, из которых 30 га загрязнены различными химсоединениями. Благодаря нацпроекту «Экология» удалось добиться выделения 2,5 млрд рублей на ликвидацию накопленного вреда. Ожидается, что и на второй этап будут получены средства из федеральной казны.

В Чапаевске благодаря нацпроекту «Экология» удалось решить и другую проблему — ликвидировать огромную свалку, образованную более 50 лет назад. Теперь эту территорию можно использовать для рекреации.

Глава Минлесхоза Алексей Веселов сообщил, что в рамках нацпроекта «Экология» ведомство реализует три программы по сохранению лесов и водных ресурсов. Представители МинЖКХ рассказали о внедрении новой системы обращения с отходами и о работе по оздоровлению Волги.

Координатор партпроекта «Чистая страна» в Самарской области Денис Волков поблагодарил коллег за плодотворную работу. Он выразил уверенность, что в 2023 году удастся добиться еще больше отличных результатов.

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