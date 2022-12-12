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НовостиОбщество12 декабря 2022 6:38

Владелец участка в самарском лесопарке хочет взыскать с мэрии более 2 млрд рублей

Компания оценила убытки из-за лишения возможности застроить жильем свои земельные участки
Ирина СИНЕГУБОВА
В арбитражном суде процесс уже инициирован.

В арбитражном суде процесс уже инициирован.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ООО «Лагуна», владеющее 25 га в лесопарке им. 60-летия Советской власти, хочет взыскать миллиарды с администрации Самары. Об этом сообщает OBOZ.INFO.

Речь идет о 2,411 миллиардах рублей. В эту сумму компания оценила убытки из-за лишения возможности застроить жильем свои земельные участки. В арбитражном суде процесс уже инициирован.

Лесопарк им. 60-летия Советской власти в границах Московского шоссе, улиц Ташкентской, Стара-Загора, Алма-Атинской считается одной из крупнейшим зеленых зон Самары. Именно в нем расположены 25 га, которые находятся в собственности «Лагуны».

Разбирательства начинаются на фоне попыток завершить оформление лесопаркового зеленого пояса Самары, куда входит и парк. Судя по размеру исковых требований, в «Лагуне» при оценке своих потерь исходили из того, насколько уменьшилась рыночная стоимость земли в результате действий чиновников.

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