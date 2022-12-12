ВАЗ опрокинул на крышу «Весту» в Тольятти 11 декабря 2022 года

Серьезное ДТП произошло на пересечении улиц Фрунзе и Революционной Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Днем в воскресенье, 11 декабря 2022 года, в Автозаводском районе Тольятти произошло серьезное ДТП. На пересечении улиц Фрунзе и Революционной ВАЗ опрокинул на крышу «Ладу Весту». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Все произошло в 14:40. По предварительным данным сотрудников ГИБДД, аварию спровоцировал 71-летний водитель «Весты», который за последний год уже три раза привлекался за нарушение ПДД. Пенсионер, двигаясь по улице Фрунзе, решил свернуть налево на улицу Революционную. Ему светил зеленый сигнал светофора, однако он не заметил, что в прямом направлении едет ВАЗ-211340.

В результате ВАЗ врезался в правый бок «Весты», после чего та перевернулась на крышу. Однако помощь медиков понадобилась не пенсионеру, а водителю «тринадцатой» — 18-летнему молодому человеку. Его с различными травмами увезли в больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку.

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