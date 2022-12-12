В Самарской области вновь прошли рейды полицейских в выходные дни

В состоянии алкогольного опьянения за рулем ездили 50 водителей. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области с 9 по 11 декабря прошли целенаправленные рейды. В ходе них полицейские выявили более 2000 различных правонарушений.

В состоянии алкогольного опьянения за рулем ездили 50 водителей, а без водительских удостоверений – 4 жителя региона. Более 281 автомобилиста не были пристегнуты ремнями безопасности. Нарушили правила перевозки детей 46 раз.

Также зафиксировано 77 случаев, когда водители не предоставили преимущества в движении пешеходам, а пешеходы нарушили ПДД около 125 раз. За «тонировку» к ответственности привлекли 87 водителей.

В отношении одного человека, которые не привели автомобиль в надлежащее состояние, составили административные материалы. Теперь им грозит штраф до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 120 часов.

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