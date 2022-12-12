Пройти диспансеризацию можно в поликлинике, ФАПе, в офисе врача общей практики и т.д. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Минздраве Самарской области рассказали, где жители малых городов и сел могут пройти диспансеризацию. Сделать это можно в ближайшем медподразделении — в поликлинике, врачебной амбулатории, в офисе врача общей практики, ФАПе или в мобильном медицинском комплексе.

— Цель диспансеризации — раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, а также определение групп здоровья и групп диспансерного наблюдения, выработка рекомендаций для пациентов, — отметили в Минздраве.

Напомним, люди в возрасте 18-39 лет должны проходить диспансеризацию один раз в три года, 40+ — ежегодно. Работающие граждане могут сделать это вечером или в субботу. Также возможно освобождение от работы на один день с сохранением среднего заработка. Для этого необходимо письменное заявление сотрудника.

Отметим, сейчас в регионе доступна и углубленная диспансеризация. Она предназначена для тех, кто перенес коронавирус. При этом не важно, была болезнь в легкой форме или в тяжелой.

Чтобы записаться на медосмотр на конкретный день, можно обратиться в поликлинику или воспользоваться порталом «Госуслуги».

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