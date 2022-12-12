Новогодняя выставка-ярмарка «БазАрт» пройдет в Самаре 16-18 декабря 2022 года

Гостей ждет насыщенная и увлекательная программа / Фото: vk.com/ast_bazart

В пятницу, 16 декабря 2022 года, в Самаре заработает новогодняя выставка-ярмарка «БазАрт». На ней будут представлены изделия декоративно-прикладного творчества и традиционных ремесел, созданные местными мастерами и дизайнерами. Местом проведения яркого и атмосферного события станет музей имени П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142).

Гостей выставки-ярмарки ждут мастер-классы, лектории, розыгрыш призов. Также они смогут приобрести оригинальные елочные игрушки, сувениры, украшения, предметы интерьера и модную дизайнерскую одежду. Праздничное настроение создаст иммерсивное шоу «Вязаное рождество» от Урсулы Берг.

Выставка-ярмарка будет работать в течение трех дней: 16 декабря с 10:00 до 20:00, 17 и 18 декабря с 10:00 до 18:00. Вход бесплатный.

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