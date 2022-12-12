Самарские школьники начали шить тактические носилки для медиков и бойцов СВО

В среднем на изготовление носилок уходит 20 минут. Фото: "Единая Россия"

В Самаре школьники из образовательного центра «Южный город» шьют тактические носилки «Фома-180» на новом профессиональном оборудовании, которую приобрела «Единая Россия».

— Первую партию сшитых учениками, родителями и педагогами носилок уже передали мобилизованным на военную службу, — рассказали в самарском отделении «Единой России».

Тактические носилки предназначены для спасения раненых с поля боя, переноски грузов до 500 кг, а также могут использоваться как гамаки для отдыха бойцов. В среднем на изготовление носилок уходит 20 минут.

На данный момент в проекте участвует 100 человек. Самарские школьники уже сшили и отправили участникам СВО порядка 20 носилок. К отправке готовы еще 11, их передадут в скором времени вместе с гуманитарным грузом.

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