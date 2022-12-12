Фундамент четырех высоток будущего микрорайона за ТЦ Metro залили в Самаре

Дома возводят на месте бывшей воинской части Фото: Скриншот с видео

Самарский видеоблогер показал с воздуха, как продвигается строительство ЖК «Кислород» на 19 км Московского шоссе. Новый микрорайон возводят на месте бывшей воинской части № 94, за ТЦ Metro.

Судя по кадрам, строители уже залили фундамент для четырех многоэтажек. Работы идут полным ходом. На одной из площадок начали выкладывать стены будущей высотки. Правда, самарцы засомневались, что это жилье будет востребовано.

— Кому там квартиры будут продавать, интересно? За ТРК Letout стоит ЖК «Рассвет». Квартиры там проданы и заселены только на 25%. А тут рядом еще один, — комментируют ролик интернет-пользователи.

Напомним, жилой комплекс «Кислород» строит Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Он планирует возвести несколько домов переменной этажности (6-17) на 2 110 квартир, школу на 825 мест, два встроенных детсада по 85 мест, поликлинику и паркинг. Количество машино-мест — 714 (208 для постоянного хранения и 506 гостевые).

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