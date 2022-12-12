Житель Самары перепродал арендованный автомобиль Chevrolet Niva в тайне от владельца

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Житель Самары перепродал автомобиль Chevrolet Niva», который взял в аренду. Владелец оценил причиненный ущерб в 600 тысяч рублей.

— 31-летний владелец машины разместил объявление о сдаче ее в аренду. С мужчиной был заключен договор аренды с последующим выкупом. Спустя время под разными предлогами аренду он перестал платить, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

У арендатора оказался целый шлейф проблем: безработный, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разбой, грабеж, езду в пьяном виде, имеющий судимость. Перепродать автомобиль ему пришлось из-за материальных трудностей.

Он получил более 300 тысяч рублей и потратил их на собственные нужды. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. По данным полицейских, мужчина может быть причастен к совершению аналогичных преступлений на территории Самары. Расследование продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал