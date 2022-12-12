Бесплатные еженедельные тренировки стартуют в Самаре и Тольятти 14-15 декабря 2022 года

Открытые занятия будут проходить в легкоатлетических манежах

Беговое сообщество УРАЛХИМ RUN FACTORY запускает в Самарской области бесплатные еженедельные тренировки. Они будут проходить в Самаре и Тольятти.

Первая открытая тренировка состоится в среду, 14 декабря 2022 года, в легкоатлетическом манеже на улице Физкультурной, 101 в Самаре. Начало — в 19:30. Участников ждут разминка, легкая пробежка, специальные беговые упражнения, эстафеты и функциональный блок упражнений с собственным весом. Тренировка подойдет для любого уровня подготовки и продлится 1,5 часа. Посещение бесплатное по регистрации. Чат бегового сообщества.

Аналогичная открытая тренировка состоится в четверг, 15 декабря 2022 года, в Автозаводском районе Тольятти. Местом ее проведения станет легкоатлетический манеж на улице Спортивной, 40. Начало в 19:30. Зарегистрироваться на бесплатное занятие можно по ссылке. Чат бегового сообщества.

Тренировки от УРАЛХИМ RUN FACTORY будут проходить в Самаре каждую среду (ул. Физкультурная, 101), а в Тольятти — по вторникам и четвергам (ул. Спортивная, 40). Начало и там, и там одинаковое — в 19:30. Присоединиться к занятиям смогут все желающие.

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