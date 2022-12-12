Каждый седьмой самарец оставляет в месяц более 3 тысяч рублей на чаевые

Женщины благодарят официантов или курьеров чаще мужчин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос ПАО СК «Росгосстрах» и «Открытие Авто» показал, что каждый седьмой самарец тратит более 3 тысяч рублей в месяц на чаевые. Более половины жителей области в этом году стали давать чаевые чаще.

Чаевые работникам сферы услуг всегда или часто оставляют 65%. Женщины благодарят официантов или курьеров чаще мужчин. Только 14% никогда не оставляют чаевых. В основном денежная благодарность достается официантам (54%), курьерам (29%) и таксистам (28%).

Некоторые стараются оставлять чаевые работникам парикмахерских и салонов красоты (16%), грузчикам (12%), домработницам (10%) и заправщикам на АЗС (6%). Как выяснилось, каждый восьмой оставляет в пределах 5-10% от счета, каждый десятый – 10-20% от счета.

Менее тысячи рублей тратят на чаевые 67% опрошенных, 18% – до 3 тысяч рублей, 15% – от 3 тысяч рублей в месяц. Примечательно, что свыше трети самарцев уверены, что, отказавшись от чаевых, можно значительно сэкономить и быстро накопить на реализацию своих целей.

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