Всероссийский форум учителей «Педагогическая гавань» прошел в Самарской области 8-11 декабря

Главной темой форума стало "Будущее в наших руках" / Фото: vk.com/club_teacher_of_russia

В Самарской области с 8 по 11 декабря 2022 года прошел XVI всероссийский форум учителей «Педагогическая гавань». В рамках него также состоялся I съезд председателей реготделений общероссийской организации лидеров образования «Учитель года».

— Когда собираются лидеры образования, лучшие учителя России, это всегда новые идеи. Уверен, что по результатам форума будут скорректированы методические подходы к обучению и воспитанию детей, появятся идеи по изменению федерального законодательства в этой сфере, — сказал председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Отметим, в 2022 году в форуме очно приняли участие 150 педагогов-новаторов из 40 регионов России. В онлайн-режиме — еще 30 тысяч учителей. Главная тема мероприятия — «Будущее в наших руках». В качестве спикеров выступили победители и лауреаты конкурса «Учитель года». Также участники форума обсудили планы педагогического сообщества России на 2023 год. Он, напомним, объявлен Годом педагога и наставника.

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