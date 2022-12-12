Если в помещении пахнет газом, нельзя зажигать спички, включать свет и электроприборы. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Жителям Самарской области напомнили правила обращения с бытовым газом и призвали быть осторожными. Используемые в быту газы при утечке вызывают удушье, отравление и способны привести к взрыву и пожару.

В ГУ МЧС по Самарской области призвали не оставлять работающие газовые приборы без присмотра, не использовать газовые плиты для отопления, регулярно проверять герметичность шлангов и соединений, тягу.

Рекомендуется также оставлять открытыми форточки, где установлены газовые приборы. Напомним, пламя газовой плиты должно быть ровным и голубого цвета, если оно красное или желтое – надо вызывать мастера.

При возникновении чрезвычайных ситуаций надо звонить по телефону «101», «01». Если в помещении пахнет газом, нельзя зажигать спички, включать свет и электроприборы. В случае отравления газом необходимо вынести пострадавшего на улицу, сделать искусственное дыхание и дать вдохнуть нашатырного спирта.

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