Бесплатный каток на площади Славы заработает в Самаре 15 декабря 2022 года

Праздничное настроение на катке будут создавать музыкальное сопровождение и световое шоу Фото: правительство Самарской области

В четверг, 15 декабря 2022 года, в Самаре откроется еще один бесплатный каток. Он заработает на площади Славы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

— Площадь катка составит 2 255 кв. м. Заливать его будут ежедневно. Площадь намороженного покрытия составит около 15 см. Каток украсят 110 светодиодными прожекторами, установленными по низу ограждения и 12 световых опор, — рассказали власти.

В зоне катка будут работать павильоны проката коньков, раздевалки и точки питания. Жители Самары смогут кататься там под музыкальное сопровождение. График работы ледовой площадки: ежедневно с 11:00 до 23:00. В новогоднюю ночь — круглосуточно.

Отметим, для праздничного настроения на площади Славы установят елку, мерцающие арки и эффектные декорации.

Напомним, на минувшей неделе в Самаре заработали катки в парках Гагарина, Дружбы и 50-летия Октября. Еще одну ледовую площадку готовят для массового катания на коньках на набережной Волги — в районе бассейна ЦСКА.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал