Ледокол помешал вернуться домой: в Самарской области спасли очередного «мамонтенка» на льдине

Спасатели сняли мужчину со льдины и вернули его на берег Фото: ПСС Самарской области

В понедельник, 12 декабря 2022 года, спасателям пришлось вызволять еще одного «мамонтенка» на льдине. Помощь понадобилась 39-летнему рыбаку. Мужчина не смог вернуться на берег из-за прошедшего по Волге ледокола. Об этом сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.

Утром житель Самарской области отправился рыбачить на Волгу около села Ягодное. Расположился он напротив базы отдыха «Поршень». Ничего не предвещало беды. Однако в 9 часов в районе строящегося моста прошел ледокол. В итоге мужчина оказался на отрезанной от берега льдине.

Заплыв по Волге совсем не входил в планы рыбака. Он вызвал спасателей. Вскоре к нему прибыли сотрудники ПСО Тольятти. До «мамонтенка» они добрались на аэроглиссере «Север». Мужчину благополучно забрали со льдины и доставили на берег. В 10:38 спасательная операция была завершена.

Напомним, похожая ситуация произошла 8 декабря 2022 года на реке Усе в Шигонском районе. Тогда пришлось вызволять двух рыбаков, которые оказались на льдине в 300 метрах от берега.

Спасатели призывают жителей Самарской области не выходить на лед — он сейчас еще слишком тонкий. Также они просят воздержаться от прогулок по Волге в районе строящегося моста.

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