В Кинеле экс-следователя отправили под суд за подделку доказательств по делу о гибели человека

Из-за действий правоохранителя невиновного человека едва не отправили в колонию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области под суд попал человек, который должен стоять на страже закона. Уголовное наказание грозит следователю СК из Кинеля. Его обвиняют в фальсификации доказательств и в даче ложных показаний, пишет Волга Ньюс.

По версии следствия, правоохранитель нарушил закон при расследовании дела о гибели мужчины на Хэллоуин. Обвиняемым по нему проходил житель Кинеля. Мужчина рассказал, что к нему домой пришел знакомый. Он был избит и пьян. Дав приятелю подзатыльник за шум, хозяин жилища ушел в магазин. Когда он вернулся, гость уже был мертв. Непричастность мужчины к гибели знакомого подтверждали соседи, которые не слышали никакой потасовки, отсутствие на нем следов драки и поведение — скрыться с места преступления не спешил, труп не прятал и сам вызвал правоохранителей и скорую помощь.

Несмотря на все это, в отношении жителя Кинеля возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Когда дело дошло до суда, выяснилось, что не все с ним чисто. Правоохранители полагают, что человек, который его вел, внес ложные сведения в протокол осмотра места происшествия и подделал подпись свидетельницы.

В итоге обвиняемого признали непричастным к гибели приятеля. Однако ему назначили штраф в 35 тысяч рублей за причинение ему легкого вреда здоровья. Реальный срок лишения свободы теперь грозит следователю. Планируется, что гособвинитель запросит для него наказание в конце декабря 2022 года или в январе 2023-го.

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