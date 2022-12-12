В Самарской области водитель нарушил правила дорожного движения более 200 раз

Водитель отреагировал на арест автомобиля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местный житель более 200 раз нарушил правила дорожного движения. Мужчина нарушал скоростной режим.

По информации ГУФССП России по Самарской области, житель Автограда множество раз нарушал ПДД. За все время у него накопилось более 200 штрафов, задолженность достигла 113 тысяч рублей. В отношении автолюбителя возбуждены исполнительные производства. Однако после предупреждения должник не прибыл в отделение.

В результате судебный пристав вынес постановления о взыскании исполнительского сбора. Сумма долга увеличилась до 280 тысяч рублей. Это тоже не напугало мужчину. Правоохранители арестовали автомобиль мужчины. Только тогда он полностью погасил задолженность.

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