Авианаправление из Москвы в Самару вошло в топ-10 у путешественников

Самара стала популярна у путешественников
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Специалисты рассказали о заинтересованности путешественников в направлении Москва-Самара. Аналитики предоставили данные статистики.
По информации Туту.ру, внутренние направления продолжают быть актуальными у путешественников. Спрос на них достиг 86%. Средний чек за перелет внутри страны оценивают в 12 400 рублей туда-обратно. Специалисты отмечают, что чек на 8% больше, чем в прошлом году. Одним из самых популярных направлений стал перелет Москва-Самара.
Также высоким спросом пользуются рейсы из Сочи, Красноярска и Казани. Одна из самых востребованных услуг – бронирование билетов.
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