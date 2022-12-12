Авианаправление из Москвы в Самару вошло в топ-10 у путешественников

Самара стала популярна у путешественников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты рассказали о заинтересованности путешественников в направлении Москва-Самара. Аналитики предоставили данные статистики.

По информации Туту.ру, внутренние направления продолжают быть актуальными у путешественников. Спрос на них достиг 86%. Средний чек за перелет внутри страны оценивают в 12 400 рублей туда-обратно. Специалисты отмечают, что чек на 8% больше, чем в прошлом году. Одним из самых популярных направлений стал перелет Москва-Самара.

Также высоким спросом пользуются рейсы из Сочи, Красноярска и Казани. Одна из самых востребованных услуг – бронирование билетов.

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