Треть самарцев признались, что не ждут Новый год

Год черного водяного кролика планируют активно встречать только 19% опрошенных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары рассказали, ждут ли они Новый год и чего они от него ожидают. Как выяснилось, большинство горожан (34% респондентов) вообще не рады этому празднику и не планируют его отмечать. Таковы результаты опроса, который провела в своей группе в соцсети «КП-Самара».

Тех, кто обожает Новый год и будет вовсю его отмечать, оказалось 19%. Столько же человек признались, что ждут этот праздник не ради веселья и встречи с родными, а чтобы выспаться. Число тех, кто ждет Новый год, чтобы увидеться с семьей и друзьями, еще меньше. Этот вариант ответа выбрали около 15% респондентов.

Взять на себя роль Гринча и портить всем настроение планируют почти 4% опрошенных. А около 2,5% самарцев, как в детстве, ждут главный зимний праздник ради подарков.

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