Водитель «Волги» насмерть сбил водителя «КАМАЗа» в Самарской области 12 декабря

Что послужило причиной ДТП, на данный момент неизвестно. Фото: телеграм-канал "СамараДТП"

Сегодня, 12 декабря 2022 года, в 12:20 в Самарской области произошло смертельное ДТП. Водитель «Волги» сбил водителя «КАМАЗа» в г. Кинель.

— На 42 км автодороги Самара-Бугуруслан 43-летний водитель «Волги» наехал на пешехода, который погиб на месте происшествия, — рассказали «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящий момент на месте продолжают работать сотрудники полиции. Они оградили место аварии и выясняют все обстоятельства произошедшего. Что послужило причиной ДТП, на данный момент неизвестно.

Как сообщают очевидцы в телеграм-канале «СамараДТП» водитель «КАМАЗа» в момент аварии менял колесо. Находился или нет мужчина на трассе, не уточняется.

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