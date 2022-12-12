Кабмин РФ дополнительно направит 3,3 млрд рублей на выплаты малоимущим семьям

Регионы получат дополнительные средства на детские выплаты малоимущим семьям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство РФ выделит дополнительные средства на выплаты малоимущим семьям в 2023 году. Деньги в размере 3,3 млрд рублей пойдут на детские пособия. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава кабмина напомнил, что по инициативе президента России Владимира Путина теперь на каждого ребенка от 3 до 7 лет назначаются ежемесячные пособия. Речь идет о тех, кого воспитывают в семьях с низкими доходами. Регионам направят дополнительные средства на эти выплаты, пишет ФАН. Как распределят деньги между субъектами РФ, пока неизвестно.

Напомним, ранее правительство РФ решило направить дополнительные 7,4 млрд рублей на зарплаты медикам. Планируется, что Самарская область получит на оплату труда врачей, медсестер и фельдшеров 686,2 млн рублей.

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