В Самаре из-за коммунальной аварии на детскую коляску упал кусок штукатурки

На коляску обрушилась штукатурка с потолка. Фото: "Честная Самара"

В Самаре местные жители рассказали о коммунальной аварии на улице Корабельной. Из-за прорыва обвалилась штукатурка.

Судя по опубликованным кадрам и по словам автора, три недели жильцы замечали пар. Полы были мокрые, краска со стен начала осыпаться. Горожане переживали за открытые электросчетчики. Сегодня утром пользователи сообщили, что из-за коммунальной аварии на детскую коляску упал кусок штукатурки с потолка.

В чем причина обрушения – пока неизвестно. К счастью, никто не пострадал. О дополнительных обращения в службы информации не поступало.

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