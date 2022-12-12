Самарец показал процесс установки новогоднего декора на площади Куйбышева

В скором времени жители смогут насладиться новогодними украшениями. Фото: скриншот видео

Самара продолжает готовиться к приближающимся праздникам. Областную столицу продолжают украшать к Новому году.

Городской блогер Евгений Щекин опубликовал видео с высоты птичьего полета. Самарец в своих социальных сетях показал, как идет процесс установки новогоднего декора на площади имени Куйбышева. Специалисты уже расположили конструкции семи елок, а также подготавливают территории для двух катков.

Напомним, в Самаре решили отказаться от массовых гуляний на Новый год. Несмотря на это, город все же украсят необходимым декором.

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