Самарская делегация представила итоги участия СамГМУ в программе «Приоритет 2030»

За последние годы вуз достиг больших результатов в разработке и реализации собственных продуктов Фото: правительство Самарской области

Делегация Самарской области приняла участие в заседании совета по грантам федеральной программы академического лидерства «Приоритет 2030». Оно прошло в Москве 10 декабря 2022 года. Представители региона рассказали о достижениях СамГМУ, который является получателем гранта по треку «Территориальное и отраслевое лидерство».

По словам ректора вуза Александра Колсанова, СамГМУ активно занимается разработкой инновационных технологий и продуктов и их внедрением в сферу здравоохранения. Сейчас у университета уже более 15 разработок IT-медицины, год назад их было всего четыре. Их применяют в реабилитации, телемедицине, нейронавигации, образовательных платформах.

— Регион поддерживает СамГМУ по многим направлениям. Мы финансируем программу развития университета до 2030 года. В 2022-м объем финансирования из областного бюджета составил почти 100 млн рублей, — отметил глава самарской делегации — первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.

По его словам, за последние два года вуз заключил более 70 коммерческих контрактов на продажу своей продукции. Разработками медуниверситета интересуются другие регионы и даже зарубежные страны. Масштабировать их позволит Центр серийного производства СамГМУ, который открылся в 2022 году в индустриальном парке. Там изготавливают эндопротезы и другое медоборудование.

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