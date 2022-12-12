В Самарской области две компании задолжали своим сотрудникам более 1 млн рублей

Работникам выплатили задолженность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области две компании задолжали заработную плату своим сотрудникам. Работники не получили более 1 млн рублей.

По информации прокуратуры Самарской области, 17 работников не получили заработную плату. Две компании нарушили требования трудового законодательства. Правоохранители возбудили уголовные дела в отношении руководителей. Погашение задолженностей взяли на контроль. Благодаря принятым мерам, сотрудникам ведомства удалось добиться выплат на стадии предварительного расследования.

Отмечают, что работники получили зарплату, права граждан восстановлены в полном объеме. Обвинительное заключение направили на рассмотрение в суд.

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