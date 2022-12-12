В Самаре установили светофор на опасном дорожном участке по проспекту Кирова

Светофор оборудовали дополнительными секциями. Фото: городская администрация

В Самаре специалисты продолжают устанавливать светофоры и обустраивать дорожное пространство. На опасном участке решили проблему аварийности.

Ранее представители городской администрации отмечали, что бригады трудились на пересечении проспекта Кирова и улицы Молодежной еще летом 2022 года. Из-за плотного транспортного потока на участке отмечали частые аварии. Благодаря светофору планировали отрегулировать дорожное движение.

После установки светофора многие водители отметили, что аварии не прекратились. Специалисты решили эту проблему. По сообщению очевидцев, светофор оборудовали дополнительными секциями.

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