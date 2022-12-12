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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 15:23

В Самаре правоохранители задержали телефонного мошенника

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Женщина перевела мошенникам крупную сумму

Женщина перевела мошенникам крупную сумму

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники правоохранительных органов задержали телефонного мошенника. Местный житель украл у потерпевшей крупную сумму.

По информации прокуратуры Самарской области, аферисты позвонили местной жительнице и сообщили ложные сведения об аварии, в которую попала дочь самарчанки. Женщине рассказали, что необходимо заплатить 155 тысяч рублей, чтобы ее ребенок не понес уголовную ответственность. Заявительница доверилась звонившим и перевела мошеннику требуемую сумму.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит срок лишения свободы до 5 лет. Дело направили в районный суд.

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