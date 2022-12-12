В Самарской области могут поднять цены на алкоголь в 2023 году

В регионе могут повысится цены на алкоголь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области могут повысить цены на крепкий алкоголь со следующего года. Министерство финансов страны опубликовало соответствующий документ.

Отмечают, что цены могут вырасти не только на розничную продажу, но и на закупочную. Пока документ находится на стадии общественных обсуждений и экспертиз. Министерство предлагает повысить цену на водку – до 281 рубля за бутылку, объем которой 0,5 литра. Закупочную цену могут поднять до 229 рублей, оптовую – до 238 рублей.

Помимо этого, цены могут подняться и на коньяк. За бутылку 0,5 – 517 рублей, на бренди – до 375 рублей.

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