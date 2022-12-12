В Самарской области мальчику, на которого напали собаки, выплатили 20 тысяч рублей

Бездомные животные искусали ребенка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Жигулевск Самарской области с компании взыскали моральный вред в пользу пострадавшего. Ребенка искусали собаки.

По информации прокуратуры Самарской области, сотрудники ведомства защитили права 11-летнего мальчика. В прошлом году его искусала стая бездомных собак во время прогулки. Отмечают, что между администрацией и компанией ООО «Спецсервис» был заключен контракт, который подразумевает оказание услуг по отлову бродячих животных.

С компании взыскали сумму компенсации морального вреда. В пользу ребенка направили 20 тысяч рублей. Требования прокурора удовлетворены.

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