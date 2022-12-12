Самарец показал Волжские просторы с высоты птичьего полета

Блогер поделился красивыми кадрами. Фото: скриншот видео

Местный житель показал, как выглядят Волжские просторы с высоты птичьего полета. Самарец опубликовал видео в своих социальных сетях.

Самарский городской блогер Евгений Щекин выложил видео на своей официальной странице в социальной сети. С высоты автор показал, как выглядит волга и небольшие островки. Реку начинает сковывать лед. Ранее специалисты предупредили местных жителей об опасности выхода на лед.

Напомним, предупреждения подействовали не на всех горожане. Несколько мужчин решили устроить комфортную рыбалку. Они вытащили на лед большой диван.

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