Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 декабря 2022 17:21

Самарец показал Волжские просторы с высоты птичьего полета

В середине декабря вода начала покрываться льдом
Алена ПРОВКИНА
Блогер поделился красивыми кадрами. Фото: скриншот видео

Блогер поделился красивыми кадрами. Фото: скриншот видео

Местный житель показал, как выглядят Волжские просторы с высоты птичьего полета. Самарец опубликовал видео в своих социальных сетях.

Самарский городской блогер Евгений Щекин выложил видео на своей официальной странице в социальной сети. С высоты автор показал, как выглядит волга и небольшие островки. Реку начинает сковывать лед. Ранее специалисты предупредили местных жителей об опасности выхода на лед.

Напомним, предупреждения подействовали не на всех горожане. Несколько мужчин решили устроить комфортную рыбалку. Они вытащили на лед большой диван.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.