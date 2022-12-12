В Самарской области полицейские задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

Мужчина находится под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области правоохранители смогли задержать подозреваемого в хранении наркотиков. Оказывается, мужчина находился в федеральном розыске.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции получили информацию о незаконном обороте наркотиков. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. 45-летний мужчина находился в федеральном розыске за мошенничество на территории Дагестана.

Полицейские осмотрели место пребывания мужчины и обнаружили пакет с незаконными веществами. Мужчина признал свою вину. Сейчас он находится под стражей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.