Сильный ветер продолжит бушевать в Самарской области 13 декабря 2022 года

Объявлен желтый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности. Во вторник, 13 декабря 2022 года, в регионе продолжит бушевать сильный ветер.

- Местами по Самарской области ожидается усиление юго-восточного ветра. Его порывы составят 15-18 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

Такая погода сохранится до конца дня. ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть внимательнее и осторожнее. При сильном ветре нельзя ходить и стоять вблизи деревьев, ЛЭП, рекламных щитов, недостроев. Хорошее укрытие – подземный переход или ближайший подъезд. Автомобилистам советуют поставить машины в гараж или подальше от непрочных конструкций.

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