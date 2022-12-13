Пенсионерка из Самары «подарила» мошенникам около 7,5 млн рублей

Полицейские возбудили уголовное дело по факту телефонного мошенничества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна жительница Самары стала жертвой телефонных мошенников. 60-летняя пенсионерка «подарила» аферистам около 7,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, в один из дней женщине позвонил неизвестный. Он представился сотрудником одного из банков и заявил, что мошенники позарились на ее счет. Чтобы сохранить деньги, «специалист» предложил снять их и перевести на «безопасный» счет.

Пенсионерка сделала так, как ее просил звонивший. В итоге она перевела около 7,5 млн рублей. Сразу после этого «сотрудник банка» перестал выходить на связь. Самарчанка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Облглавк призывает жителей быть бдительнее и не доверять незнакомцам. Особенно тем, кто предлагает перевести сбережения на «безопасный счет».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.