Не могла пошевелиться от холода: жители Новокуйбышевска спасли тонущую в реке косулю

Тонкий лед треснул под косулей, и она оказалась в ледяной воде / Фото: Григорий Бондарев

В Самарской области спасли тонущую косулю. Все случилось в воскресенье, 11 декабря 2022 года, на реке Криуша около Новокуйбышевска. Косуля, видимо, решила перейти водоем, но лед под ней треснул, и она оказалась в воде.

- Мне позвонили и сообщили, что на Криуше тонет косуля. Как пожарная команда, собрались мы с друзьями и буквально через десять минут были на лодочной станции. Собрали спасательное оборудование (веревки, петли) и через пару минут двинулись по хрупкому льду реки, - рассказал директор новокуйбышевского охотхозяйства «Пойменное» Григорий Бондарев.

Спасители укутали косулю в одеяла и отправили отогреваться в теплый гараж / Фото: Григорий Бондарев

Косулю нашли посреди реки. Она тонула и уже не рассчитывала выбраться живой. Мужчины достали ее из реки и благополучно подняли на борт своей надувной лодки. Животное так сильно замерзло, что не могло двигаться. В итоге спасатели доставили его на берег и начали растирать. Мужчины укутали ее в одеяла, а затем на руках перенесли в теплый гараж. Там они еще раз растерли спасенную, дали ей немного горячительного напитка и оставили на ночь.

По словам Григория Бондарева, на следующий день косуля оклемалась. Мужчины стреножили ее и на санках доставили на другой берег реки. После этого они выпустили ее в привычную среду обитания.

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