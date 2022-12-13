Кратковременные перекрытия трассы М-5 в Тольятти запланированы на 15-16 декабря 2022 года

Пятиминутные перекрытия будут вводить четыре раза в день

В Самарской области два дня подряд будут перекрывать движение транспорта на трассе М-5 «Урал». Ограничение затронет участок с 974+050 км по 974+380 км в районе Жигулевской ГЭС в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, планируется реконструкция пролета ВЛ 220 кВ «Жигулевская ГЭС» КС 22-Солнечная. В частности, рабочим предстоит демонтировать старые провода и заменить их на новые в месте пересечения с трассой М-5.

Проезд будут перекрывать в четверг и пятницу, 15 и 16 декабря 2022 года. Ограничения будут кратковременные, но несколько раз в день. А именно: с 10:30 до 10:35, с 11:30 до 11:35, с 12:30 до 12:35, с 13:30 до 13:35.

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