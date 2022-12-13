В Сызрани ВАЗ-2112 «догнал» Ford и протаранил столб

Предполагаемый виновник ДТП за последний год пять раз нарушал ПДД Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в понедельник, 12 декабря 2022 года, на улице Советской в Сызрани произошло серьезное ДТП. В 23:25 там столкнулись ВАЗ-2112 и Ford. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, аварию спровоцировал 26-летний водитель «двенадцатой». Молодой человек не выбрал безопасную дистанцию до едущей впереди иномарки и протаранил ее. После этого отечественная легковушка продолжила движение и врезалась в световую опору.

В результате ДТП пострадали два человека: 26-летний водитель ВАЗа и его 22-летняя пассажирка. Обоих госпитализировали в больницу. По информации полицейских, за последний год автомобилиста уже пять раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. В настоящее время правоохранители проводят по факту аварии проверку.

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