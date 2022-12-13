Берег реки Татьянки в Самаре освободили от самовольных построек

В дело пришлось вмешаться судебным приставам Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Берег реки Татьянки в Куйбышевском районе Самары освободили от самовольных построек. Участок незаконно занимала местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Самарской области.

– Женщина незаконно увеличила площадь своего участка – установила ограждения и построила несколько объектов. Часть строений находилась в водоохраной зоне – на береговой линии реки Татьянки, – рассказали в ведомстве.

Самарчанка захватила территорию в 2 тысячи кв. м. Она построила на площадке, которая является муниципальной собственностью, часть помещения и нежилое двухэтажное здание. Женщину обязали освободить участок и убрать металлический забор. Она должна была сделать это добровольно и в установленный срок.

Однако женщина не спешила исполнять требование. Тогда приставы взыскали с нее исполнительский сбор в 5 тысяч рублей и запретили выезжать за пределы РФ. Только после этого жительница Самары освободила участок от самовольных построек.

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