Сбербанк сделал бесплатным светофор риска

Корпоративные клиенты банка теперь могут бесплатно проверить уровень риска блокировки по 115-ФЗ. Бесплатный светофор риска блокировки добавлен в интерфейс личного кабинета интернет-банка СберБизнес и открыт для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Цвета светофора сигнализируют об уровне риска. Зеленый (низкий уровень риска) означает, что с бизнесом все в порядке. Желтый (средний уровень риска) — у банка могут возникнуть вопросы к операциям по счету клиента. Красный (высокий уровень риска) — есть негативные факторы, стоит обратиться в банк, чтобы уточнить детали и исправить ситуацию. Уровень риска рассчитывается по внутренней методике банка и учитывает оценку Банка России, а показатели светофора обновляются каждый день.

- Вопросы комплаенс актуальны для любого бизнеса. 115-ФЗ требует от банков применять меры внутреннего контроля. Мы понимаем, что часто клиенты совершают ошибки из-за элементарной невнимательности или неосведомленности, а не из злого умысла. И поэтому уже несколько лет мы развиваем бесплатные обучающие материалы и сервисы для бизнеса. Если мы видим отклонения, то сразу направляем рекомендации о том, как исправить ситуацию. Более того, мы сделали бесплатным для клиентов светофор риска блокировки, который позволяет предпринимателю самостоятельно контролировать уровень риска своего бизнеса, - рассказал вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка Станислав Карташов.