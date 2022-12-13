Около 10% работающих самарцев не рады отпуску коллег в конце декабря

Когда одни уходят в отпуск, другим приходится работать в два раза больше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары признались, что их совсем не радуют отпуска коллег в конце декабря. Такого мнения придерживается каждый десятый работающий горожанин. Таковы результаты опроса, который провел сервис SuperJob.

Продлить себе новогодние каникулы отпуском планируют 11% самарцев. Удлинять себе отдых не будут 80% опрошенных. Еще 9% пока не определились. Чаще всего работники берут отпуск до 31 декабря, а не после 9 января. Это финансово выгоднее. Однако в конце года, как правило, многие заканчивают проекты и сдают отчеты. Так что многие относятся к уходу коллег в отпуск негативно.

Около 10% респондентов признались, что будут совсем не рады отдыху сослуживца. Еще 26%, напротив, порадуются, а 56% - все равно. Чаще всего негативно относятся к предновогодним отпускам коллег инженеры, бухгалтеры, налоговики, продавцы, кассиры, логисты. Мало радости также испытывают руководители отделов и директора предприятий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.