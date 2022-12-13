Самарская пригородная пассажирская компания повысит качество обслуживания пассажиров

Компания планирует сократить время на продажу билетов и сделать более удобным проход через турникеты / Фото: СППК

Самарская пригородная пассажирская компания оптимизирует работу в рамках нацпроекта «Производительность труда». Предприятие вступило в него в ноябре 2022 года. Компания планирует улучшить качество обслуживания пассажиров и сократить собственные издержки.

В СППК создали проектную команду. В нее вошли ключевые руководители и специалисты компании. Организован проектный офис, который координирует работу по оптимизации процессов предприятия. К примеру, специалисты проанализировали участок Самара – Безенчук. Он является одним из самых сложных. На нем выявили более 20 проблем. В компании уже разработали варианты их решения.

- Стандартизировать работу стационарных и разъездных кассиров. Установить обновленные турникеты на платформе № 8 и заменить кассовые и банковские терминалы на единый терминал. Это потребует внедрения нового ПО, - отметил руководитель проектов РЦК Сергей Нуштин.

Все эти нововведения позволят сократить время на приобретение билетов, сократить количество возникающих при их оформлении ошибок и сделать удобнее проход через турникеты по электронным билетам.

По данным облправительства, к нацпроекту присоединилось уже 141 предприятие региона. К концу 2024 года это количество должно возрасти до 250.

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